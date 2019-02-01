شكرا لقرائتكم القياسى بنزيما يقود ريال مدريد للفوز على جيرونا والتأهل لدور الـ8 من كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل ريال مدريد للدور قبل النهائى من كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على مضيفه جيرونا 3-1 فى اياب دور الـ 8 من المسابقة، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "مونتيليفى".

بتلك النتيجة صعد الريال بمجموع المبارتين 7-3 بعد فوزه ذهابا على ملعب "سانتياجو برنابيو" 4-2.

افتتح النجم الفرنسي كريم بنزيما أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 27 من زمن المباراة، بعد تبادل للكرة رائع بين الفرنسي ودانى كارفخال، قبل أن يسدد بنزيما فى المرمى.

وعاد بنزيما ليسجل ثانى أهداف الفريق الملكى فى الدقيقة 43 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس جيرونا فى التصدى لها، لينتهى الشوط الأول بتقدم ريال مدريد 2 – 0.

وبات بنزيما سادس الهدافين التاريخيين فى ريال مدريد برصيد 209 هدف، ليتفوق على النجم المكسيكى هوجو سانشيز (207 هدف).

وفى الشوط الثانى قلص جيرونا النتيجة فى الدقيقة 71 من زمن المباراة، بتسجيل بيدرو بورو الهدف الأول فى شباك الحارس كيلور نافاس.

ولكن رد ماركوس يورينتى بالهدف الثالث فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، من تسديدة قوية فشل حارس جيرونا فى التصدى لها.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حسم لقاء الذهاب الذى جمع الفريقين الخميس الماضى على ملعب "سانتياجو برنابيو"، بنتيجة 4 – 2.

واكتمل المربع الذهبى فى بطولة كأس ملك إسبانيا بتأهل ريال مدريد، برشلونة، ريال بيتيس وفالنسيا، وتقام قرعة نصف نهائي البطولة اليوم الجمعة.

بنزيما ومارسيلو



فينيسيوس جونيور

كريم بنزيما فى كرة مشتركة

لوكاس فاسكيز

مارسيلو يمر بالكرة