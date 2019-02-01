شكرا لقرائتكم تأكيد لـ"الخليج 365".. كريم حافظ رسميا فى قاسم باشا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن نادي قاسم باشا التركي تعاقده رسميا مع كريم حافظ لاعب منتخب مصر خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك على سبيل الإعارة من ودادى دجلة حتى نهاية الموسم.

وكان "الخليج 365" قد انفرد بخبر خضوع كريم حافظ خضع اليوم للكشف الطبي فى نادي قاسم باشا قبل الانتقال الرسمى.

وكان كريم حافظ انضم لصفوف باشاك شهير خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من وادي دجلة وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم قبل أن يقرر النادي التركي إنهاء الإعارة.

وخاض كريم حافظ 5 مباريات فقط مع باشاك شهير، بواقع 4 مباريات في بطولة كأس تركيا، ومباراة وحيدة في بطولة الدوري تحت 21 عاماً.

المصرى كريم حافظ

كريم حافظ بقميص قاسم باشا

كريم