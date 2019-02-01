شكرا لقرائتكم ريال مدريد يهزم جيرونا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لحق ريال مدريد بركب المتأهلين للدور قبل النهائي ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق فوزا سهلا 3 - 1 على مضيفه جيرونا يوم الخميس في إياب دور الثمانية للمسابقة.

وكان الريال فاز 4 - 2 في مباراة الذهاب التي جرت بملعبه "سانتياغو برنابيو" يوم الخميس الماضي، ليظفر ببطاقة التأهل للمربع الذهبي للمسابقة، بعد فوزه 7 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وفرض الفريق الملكي سيطرته على مجريات الأمور منذ البداية، ليفتتح نجمه الفرنسي كريم بنزيمه التسجيل في الدقيقة 27. وواصل بنزيمة تألقه في اللقاء، بعدما عاد لهز الشباك مجددا، بتسجيله الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 43. وقلص بيدرو بورو الفارق بتسجيله هدفا لمصلحة جيرونا في الدقيقة 71، غير أن ماركوس يورنتي أحرز الهدف الثالث للريال في الدقيقة 76.

يذكر أن فرق برشلونة وريال بيتيس وفالنسيا حجزت مقاعدها أيضا في المربع الذهبي للمسابقة.