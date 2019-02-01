كونتي متلهف للعودة للتدريب

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإيطالي أنطونيو كونتي، المدرب السابق لفريق تشيلسي، أنه يفتقد الملاعب، ومستعد للعودة إلى التدريب، لكنه شدد على أنه لم يتلق أي عرض في إيطاليا.
وقال كونتي: «أفتقد الملعب، لكني قررت أن أمضي عاماً من الراحة. أنا هادئ جداً، بانتظار معرفة وجهتي الجديدة، ولا أعرف أين ستكون». ولا يستطيع كونتي، الذي تبقى من عقده مع تشيلسي عام واحد عندما تمت إقالته، تدريب أي فريق في إنجلترا قبل الصيف المقبل.
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