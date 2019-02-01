حمدان بن محمد يشهد سباقات حول وزمول مهرجان ولي عهد دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، سباقات رموز الإنتاج لسن الحول والزمول لهجن أبناء القبائل، كما تابع السباقات الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي قام بتكريم الفائزين برموز الإنتاج للكبار من الهجن العربية الأصيلة.

جاءت التحديات قوية وممتعة بين الشعارات المختلفة التي سعت لحصد سيف وخنجر الإنتاج، ولكن الفوز في الشوط الرئيسي للحول المفتوح للإنتاج كان من نصيب المرشح الرئيسي سالم حمد نهيان العامري والذي قدم (شواهين) حاملة لسيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج وذلك بتوقيت قدره 12:24:1 دقيقة.

وبالمقابل لم يخيب (الأدهم) ظن الذين رشحوه لحصد خنجر الزمول المفتوح للإنتاج، وتمكن من إهداء مالكه مبارك خليفه بن زاهره الخييلي الرمز الغالي بوصوله لخط النهاية عابراً ثمانية كيلومترات في زمن قدره 12:55:1 دقيقة.

ووضع محمد الحزمي قناص العامري أربع نقاط مهمة في رصيده بمسابقة بيرق الناموس وذلك من خلال حصول (صبا) على المركز الثاني في شوط سيف سمو ولي عهد دبي للحول المفتوح للإنتاج ليرفع رصيده كاملاً إلى 16 نقطة، بينما منحت (النشلا) مظفر محمد خموشة العامري نقطتي المركز الثالث رافعاً رصيده إلى 18 نقطة.

وبالمقابل أضاف (شاهين) لمحمد صالح علي الحميري، أربع نقاط، إلى رصيد محمد صالح علي الحميري بعد أن حل ثانياً في شوط الخنجر للزمول المفتوح للإنتاج ليصبح رصيده 14 نقطة، وبالمقابل حصل (مبخوت) على المركز الثالث ليضع اول نقطتين في رصيد مالكه سالم ضعيف إغدير الكتبي.

ويجلس سيف علي راشد سويلم الكتبي على صدارة القائمة برصيد 49 نقطة، فيما يلاحقه بكل قوة محمد راشد غدير الكتبي ولديه 44 نقطة، ويأتي من خلفهما فرج علي حمودة الظاهري ب 27 نقطة، ويليه مباشرة محمد سلطان مطر مرخان الكتبي، وحامل النسخة الأولى من بيرق الناموس صالح محمد نصره العامري، وسالم سعيد منانة الكتبي، ويملك الثلاثي 22 نقطة في المركز الرابع لرصيد النقاط، فيما يجلس بالمركز الخامس محمد عتيق زيتون المهيري ومظفر محمد خموشة العامري ب 18 نقطة. وشهدت الفترة الصباحية إقامة ستة عشر شوطاً للحول والزمول، عشرة منها خصصت لهجن الإنتاج، وكانت جائزة المركز الأول فيها سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، وكانت جوائز المراكز من الثاني وحتى العاشر نقدية، بينما شهدت الأشواط الستة الأخيرة منافسات المحليات والمهجنات، وكانت جوائزها نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر.

وهيمنت (الشاهينية) بشعار سعيد مطوع الضحي الكتبي على صدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات للإنتاج وكان ذلك بتوقيت 12:40:9 دقيقة كان هو التوقيت الأفضل في جميع التحديات الصباحية، بينما حسمت (النفاذه) لعلي محمد ناصر المري تحدي الحول المهجنات للإنتاج في ثاني الأشواط وسجلت زمناً بلغ 12:46:5 دقيقة، وكسب (مناور) صراع الزمول المحليات في ثالث أشواط الإنتاج وأهدى مالكه مبارك محمد آل سالمين المنصوري الناموس في توقيت 13:00:5 دقيقة، أما الشوط الرابع الذي خصص للزمول المهجنات فقد ذهبت صدارته إلى (مرعب) لسالم راشد حمد رزيني النيادي وكان ذلك في زمن قدره 12:54:6 دقيقة.