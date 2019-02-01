شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن اجتماع اللجنة البارالمبية الآسيوية غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية اجتماعه الأخير قبل انتخابات للمجلس الجديد، في الساعة التاسعة صباح يوم غد السبت بقاعة النور 2 بفندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي، وتقام أعمال اجتماعات الجمعية العمومية وانتخابات اللجنة البارالمبية الآسيوية بمدينة دبي بدولة الإمارات في الفترة من 3 إلى 6 فبراير بمركز المؤتمرات والمعارض بفستيفال سيتي، كما تقيم الوفود المشاركة في الفنادق التابعة لها إنتركونتيننتال، كراون بلازا، هوليدي إن.

كانت هذه تفاصيل خبر دبي تحتضن اجتماع اللجنة البارالمبية الآسيوية غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.