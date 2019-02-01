سواريز إلى أرسنال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن ناديا برشلونة وأرسنال توصلهما إلى اتفاق بشأن انتقال لاعب الأول دينيس سواريز الى النادي اللندني حتى نهاية الموسم الحالي.

وأكد النادي الكاتالوني متصدر «الليجا» أن فريق «المدفعجية» يملك خيار شراء سواريز، الذي مدد عقده مع برشلونة حتى عام 2021.

وسيلعب سواريز في أرسنال تحت إشراف مدربه السابق في إشبيلية أوناي إيمري، الذي علق على وصول لاعبه الجديد قائلاً «هو لاعب أعرفه جيداً، وقد عملت معه في إشبيلية. سيجلب لنا المزيد من التقنية وخيارات مختلفة في العديد من المراكز الهجومية. سيكون بإمكانه مساعدة الفريق».

وبحسب الصحافة البريطانية مازال أرسنال في بحث متواصل عن مهاجم ثان، وقد حاول النادي اللندني التعاقد مع مهاجم إنتر ميلان الكرواتي الدولي إيفان بيريسيتش، والجناح البلجيكي يانيك دوراسو الذي يلعب في داليان ييفانغ الصيني.