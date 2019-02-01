سيناريوهات تقليدية لاجتياز أزمة الإخفاق الآسيوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

عند كل إخفاق تمر به كرة الإمارات، تعلو صرخة الجماهير، ومعها بعض الإعلام الذي يطالب بالإطاحة برأس الهرم الكروي، اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.

منذ عام 2002، بات رئيس الاتحاد هدفا لكل السهام التي يمكن أن توجه، عند كل إخفاق أو مشاركة غير ناجحة لمنتخب من منتخبات الدولة، سواء أكان المنتخب الأول، أم الأولمبي أو حتى الشباب والناشئين.

الشائعات تضع عبد الله بن محمد وابن نخيرات بديلين لابن غليطة

الاتحاد أخطأ بتسليم المدرب زاكيروني «الخيط والمخياط»

لم يعمر اللواء محمد خلفان الرميثي طويلا على مقعد الرئاسة، رغم الطفرة «الفنية والمادية» التي سعى إلى تحقيها من خلال تسخير كل علاقاته وكفاءته في سبيل تحقيق النقلة الكبيرة في كرة الإمارات.

لم يتحمل الرميثي حدة الانتقادات التي وجهت إليه، حين كان منتخبنا الأولمبي مهددا بوداع وفشل التأهل إلى نهائيات أولمبياد لندن 2012، فترك المهمة، وقدم استقالته ورحل.

ولأن يوسف السركال كان أكثر حظا حينا، وأكثر صبرا على تحمل كل الانتقادات، فقد تولى المهمة لاحقا، ليكمل الرحلة ويواصل المشوار، فحصد نجاحات كان أبرزها تكملة رحلة الوصول بالمنتخب الأولمبي إلى لندن، بعد «هدية» الخطأ الذي وقع به المنتخب العراقي، وصولا إلى نيل المنتخب الأول المركز الثالث في نهائيات كأس آسيا في أستراليا 2015.

رحلة نجاح يوسف السركال (رغم كل الملاحظات التي صاحبت تلك الفترة)، توقفت عند محطة الانتخابات، حين حصل ما يشبه الإجماع على الإطاحة ب«بو يعقوب» والبحث عن مجلس جديد ووجوه جديدة.

كان المهندس مروان بن غليطة، القادم من تجربة ناجحة على رأس إدارة نادي النصر، بعدما أعاد «شمس البطولات» إلى النادي الأزرق بعد عقدين من الإخفاقات، يمني النفس بتحقيق حلم الفوز برئاسة الاتحاد وتحقيق نقلة كبيرة على المستوى الإداري والفني للعبة التي لم يمارسها صغيرا، بل تعلق بها في سن الشباب.

الكثير من الأمل عقد على مجلس ابن غليطة، وعلى دور الرئيس في إدارة الدفة، لكن الأمل تبخر، فساد التشاؤم حينا والتفاؤل أحيانا، قبل أن تصل اللعبة إلى حالة من «التشاؤل»!.

كان مجلس ابن غليطة، يدرك منذ اليوم الأول الذي دخل به إلى مقر الخوانيج، أنه سيخوض معمودية من نار، نار انتشر لهيبها سريعا، على مستوى خلافات بين الأعضاء، أو قرارات تم اتخاذها أثارت الكثير من الجدل، أو قرارات وضعت في أدراج النسيان.

وعود تبخرت

لا شك أن لرئيس الاتحاد قدرات خارقة على مستوى إطلاق الوعود، وقدرات ساحرة على خطف الأنظار وسحر الآخرين بكلام معسول ووعود وردية، لكن ابن غليطة وقع في المحظور، حين وجد نفسه بين سندان الاستقلالية ومطرقة «توجهيات المجالس».

عمل رئيس الاتحاد وفق «توجيهات» على تقليص سقف الرواتب، والحد من حجم الإنفاق، فدخل في صراع «خفي» مع اللاعبين الذين امتعضوا من تصرف الرئيس وتصريحاته، حتى بدا في نظرهم وكأنه من يعمل على قطع أرزاقهم.

التغيير كان حلم الرئيس، لكن شتان ما بين أحلام القادم من خلف المكاتب ومن بين كراسات التنظير، وما بين الواقع المر الذي تمر به وتعيشه اللعبة على مستوى كل القطاعات.

خلال الساعات الماضية، خرجت العديد من الأنباء والشائعات عن قرب ترك «راية المسؤولية»، وعن إمكانية دعوة الاتحاد لعمومية غير عادية من أجل تقديم الاستقالة وتعيين لجنة مؤقتة، بل وصل الأمر إلى درجة تحديد كل من الشيخ عبد الله بن محمد بن خالد آل نهيان، أو حمد بن نخيرات العامري من أجل تولي الرئاسة المؤقتة.

من يعرف المهندس، يدرك أنه لا يسير إلا على خط مستقيم، وأن الوجه «البشوش» يحمل وراءه «صلابة جبال»، قياسا على قدرة الرئيس على التعامل مع كل الأزمات وفق مقولة «هذه تمضي أيضا».

من يعرف ابن غليطة، يدرك أنه لن يرمي المنديل، لن يستسلم لانتقاد من هنا، أو صرخات من هناك، فهو مؤمن أن ما يعمل من أجله هو للصالح العام، وليس بحثا عن «الشو» الذي قد يجيده الآخرون.

أخطاء مع الأبيض

أما بما يتعلق بالمنتخب الوطني الأول، فقد خاض الاتحاد ما يشبه الصراع الداخلي، ما بين الرغبة بإقالة مهدي علي، والحرص على التمسك به «ظاهريا»،كما أكد المدرب المستقيل لبعض المقربين منه.

بعد استقالة مهدي علي عقب الخسارة أمام أستراليا، دخل الاتحاد في دوامة البحث عن البديل، فكان الخيار الأول الأرجنتيني باوزا الذي تم التعاقد معه.

رحلة المدرب الأرجنتيني لم تعمر كثيرا، نال حصته من الانتقادات وهو القادم من تجربة غير موفقة مع منتخب بلاده في التصفيات المونديالية، لكنه حزم حقائبه، واستقل طائرة خاصة ليرحل بها إلى المملكة العربية السعودية، حيث انتهت تجربته بأسرع مما كانت عليه فترته مع «الأبيض».

بدل الاتحاد «المدرسة التدريبية» للمنتخب من الجانب اللاتيني إلى الأوروبي، وهو ما عده البعض خطأ ارتكبه الاتحاد أو نائب الرئيس عبد الله ناصر الجنيبي على وجه التحديد، رغم أن المدرب الإيطالي عرف كرة آسيا جيدا، ونال كأس البطولة القارية من قبل مع الساموراي عام 2011.

زاكيروني، اعترف أنه «ترزي» يريد تجهيز بدلة للمنتخب، لكن «خطأ» لجنة المنتخبات ومن خلفها مجلس الإدارة كان بتسليم المدرب «الخيط والمخياط»، حتى يعد البدلة، ليتضح لاحقا أن البدلة كبيرة وأن نوعية القماش ليست بالجودة المطلوبة.

ولا يمكن أن ترمى مسؤولية الإخفاق على مجلس الاتحاد وحده، أو اعتبار مروان بن غليطة هو من أصاب كرة الإمارات في مقتل، فقد يرى مسؤولو الخوانيج الأمر من الجانب الممتلئ من الكوب، باعتبار أن الوصول إلى نصف النهائي إنجاز، قياسا إلى واقع اللعبة وقدرات اللاعبين والجيل الموجود في الملاعب، وما أفرزته الأندية في السنوات الأخيرة.

متطلبات المرحلة

وبانتظار أن تهدأ «عاصفة» الخروج الآسيوي في الساعات واليومين المقبلين، حين تبدأ عجلة دوري الخليج العربي في الدوران من جديد، وحين تتحول الأنظار من جديد إلى واقع كل فريق وحالته في بداية الدوري، سيكون على مجلس إدارة الاتحاد أن يعقد جلسة قريبة، بهدوء لتقييم كل ما حصل في الفترة السابقة، ودراسة كل الأسباب ووضع الحلول التي تحتاج إليها اللعبة في أسرع وقت. ولعل الملف الأهم الذي يجب أن يطرح اليوم هو:

ما هوية مدرب منتخبنا الوطني الجديد؟

متى سيبدأ الاتحاد في التحرك، خاصة وأن المنتخب يحتاج إلى التجمع من جديد في مارس/ آذار، ومن ثم في يونيو/ حزيران المقبلين، قبل أن يستهل رحلة المشوار في تصفيات مونديال 2022 بداية من سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولن يكون تعيين مدرب جديد وبديل في الوقت الراهن أمرا سهلا، خاصة وأن الشارع الرياضي بات يبحث عن اسم لامع، ووسط ظروف صعبة على مستويات عدة، يبرز بها حجم المبلغ الذي سيطالب به المدرب الجديد، بينما ستكون العقبة الأصعب، هي هل يوجد مدرب «حر» في الوقت الراهن.

ويدرك رئيس لجنة المنتخبات عبد الله ناصر الجنيبي ومعه أعضاء لجنته أن كأس آسيا كانت نهاية حقبة لجيل كامل من لاعبي «الأبيض»، وأن المنتخب اليوم بأمس الحاجة إلى من يتمكن من تطبيق سياسة الإحلال والتجديد، والرهان على وجوه واعدة وجديدة، يمكن لها أن تحمل شعار المنتخب في السنوات المقبلة، وتدافع عن الأبيض في الاستحقاقات المقبلة، ولعل أهمها تصفيات كأس العالم، خاصة بعدما كشفت البطولة الأخيرة، أن المدرب الإيطالي اعتمد على منتخب «أكبر سنا»، من المنتخب الذي لعب في أستراليا 2015، لكن بوجوه وعناصر لم تكن موجودة في رحلة الأبيض مع المدرب مهدي علي!.