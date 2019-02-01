حسين فرج: لقد أضاعوا هوية «الأبيض»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:نزار جعفر



حمّل حسين فرج القطب الرياضي بالساحل الشرقي مسؤولية انتهاء مشوار «الأبيض» في كأس آسيا، وضياع الحلم، لاتحاد الكرة والمدرب الإيطالي ألبرتو زاكيروني، بعد أن واصل الأخير العبث الفني داخل الملعب، وتسبب في إحباط الجمهور عبر سياسة التجارب في اللاعبين، واختيار أسماء والدفع بها في مراكز قد لا تصلح لها، ولكنه واصل المغامرة رغم كل المؤشرات السلبية التي أثبتت فشل هذه الاختراعات.

وأشار فرج إلى أن إصرار المدرب زاكيروني على أسلوبه واللعب بثلاثة محاور في الوسط، أظهر المنتخب بلا هوية أو شخصية، وبشكل دفاعي بحت، حتى أمام أصغر الفرق التي لا تملك تاريخاً، مما اضطر «الأبيض» للتقهقر والدفاع والخوف في جميع مبارياته التنافسية الأخيرة، ورغم ذلك كان الوصول لمرمانا سهلاً وهز الشباك البيضاء متاحاً أمام الخصوم.

وتساءل حسين فرج عن جدوى إصرار اتحاد الكرة على استمرار المدرب الإيطالي الذي لم يقدم منذ بداية توليه زمام المنتخب ما يشفع له، ووصلت ذروة المؤشرات السلبية على فلسفته التدريبية وإصراره على الاختيارات الخاطئة في «خليجي 23» والتي وصل منتخبنا للمباراة النهائية فيها بفوز وحيد فقط، والباقي إما بالتعادل وإما بركلات الحظ الترجيحية، ووقتها طالب الجميع بضرورة أن يكون هناك بديل للمدير الفني الذي يبدو أنه متمسك بفلسفة تدريبية تجاوزها الزمن بسنوات كثيرة، لكن اتحاد الكرة ضرب بكل ذلك عرض الحائط، معلناً تمسكه بالمدرب دون غيره رغم كل السلبيات والإخفافات وتراجع المستوى العام وأزمة العقم الهجومي دون حلول.

وطالب القطب الرياضي فرج اتحاد الكرة أن يتحلى بالشجاعة ويعلن استقالته الجماعية وإفساح المجال لمن هم أفضل وأدرى بشؤون الكرة، حتى نبدأ خطوات التصحيح واستعادة «الأبيض» لهيبته ومكانته.