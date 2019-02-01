شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المنتخبات في حقبة الاتحاد الحالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * المنتخب الأول:

ودع تصفيات كأس العالم (المرحلة الثانية).

حل وصيفاً - كأس الخليج 2018.

بلوغ الدور نصف النهائي (كأس آسيا 2019).

المنتخب الأولمبي:

حل ثالثاً في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا، ونال الميدالية البرونزية.

* منتخب الشباب:

خرج من دور المجموعات في نهائيات 2016 في البحرين.

خرج من دور المجموعات في نهائيات 2018 في إندونيسيا.

* منتخب الناشئين:

خرج من دور ربع النهائي في نهائيات 2016 في الهند.

استبعد من المشاركة في تصفيات 2018 لأسباب «غير رياضية».

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