الهلال يستقبل زوران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي



استقبل الهلال السعودي مدربه الجديد زوران ماميتش (مدرب العين السابق) الذي وصل أمس الخميس إلى الرياض لخلافة البرتغالي خيسوس، وأشرف زوران على التدريب الأول مساء أمس استعدادا لمواجهة الفتح يوم الاثنين المقبل.

وقال زوران: «أنا سعيد بالعمل في الهلال، أعتقد أن الوقت بدأ للعمل وليس للكلام».

إلى ذلك قدم الهلال لاعبه الإيطالي سيباستيان جيوفينكو (32عاماً) القادم من تورنتو الكندي بعقد يمتد لثلاثة مواسم، وينتظر وصول اللاعب إلى الرياض خلال الأيام القادمة للالتحاق بالفريق الأزرق.

وشهد تخلي الهلال عن البرتغالي خيسوس حالة انقسام كبيرة في المدرج الهلالي الذي يتعاطف مع بقاء المدرب، وكتب محمد الشلهوب نجم الأزرق على صفحته الخاصة بتويتر «إلى مدربنا الرائع خيسوس، شكرا على ما قدمته لناد داخل الملعب وخارجه، استفدنا منك الكثير، قضينا فترة جميلة وكلنا فخر بالتعامل معك والأيام التي قضيناها سويا لا تنسى، كل الأماني لك بالتوفيق مستقبلاً».