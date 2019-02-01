هينريك يتألق في كأس حاكم الشارقة لقفز الحواجز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:أحمد مصطفى

انطلقت مساء أمس الأول بنادي الشارقة للفروسية والسباق، فعاليات النسخة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة الدولية لقفز الحواجز، والتي تقام للعام الثاني على التوالي، بمقر النادي بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

تقام البطولة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبرعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة.

وتصدر الفارس السويدي هينريك فا إيكرمان بالفرس «لوريلي 2» أولى منافسات البطولة الدولية من فئة النجمتين بمواصفات المرحلتين الخاصة على حواجز (140) سم وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، والمؤهلة لمنافسة الجائزة الكبرى لبطولة النجمتين، وشارك في المنافسة 73 فارساً وفارسة، وأكمل المرحلتين دون خطأ 20 فارساً، وتقدمهم الفارس هينريك بعد أن أكمل المرحلة الثانية في أفضل زمن بلغ (22.71) ثانية، ونال جائزة المركز الثاني الفارس الإيطالي أميليو بيكوشي وأنهى المرحلة مع الفرس «فاليان دبليو» في زمن (24.58) ثانية والثالث الفارس السوري عمرو حمشو والفرس «كراميا 25» مسجلاً (24.71) ثانية.

وأقيمت منافستان خلال الفترة المسائية في أول أيام البطولة، المنافسة الأولى ضمن نهائي المراحل السنية من ثلاث منافسات لفئة الفرسان الأطفال برعاية إسطبلات الشراع، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (110) سم، وشارك فيها 15 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 10 فرسان.

وفي المنافسة الثانية التي أقيمت خلال الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة الخميس برعاية الشراع، من جولة واحدة (110) سم، وشارك فيها 15 فارساً، وأكمل الجولة 4 فرسان دون خطأ.

وتقام المنافسة الثالثة اليوم الجمعة وفيها تحتسب نقاط الفرسان في أول منافستين وتضاف إلى نتائجهم في منافسة الختام، وينطبق الأمر نفسه بالنسبة لنهائي المراحل السنية لفئة الفرسان الناشئين (الجونيورز) وبرعاية الشراع أيضاً.

وفي المنافسة الأولى التي أقيمت من جولة على حواجز (120) سم برعاية الشراع، شارك 17 فارساً وفارسة، وأكمل الجولة دون خطأ 10 فرسان، وفي الثانية تنافس 17 فارساً، وأكملها دون خطأ 10 فرسان أيضاً، وستكون مشاركتهم في منافسة الختام اليوم الجمعة حسب أفضلية نتائجهم في المنافستين السابقتين.

وبرعاية نادي الشارقة للفروسية أقيمت منتصف نهار أمس أولى منافسات نهائي الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، من دول المجموعة السابعة، بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز (120) سم، وشارك فيها 14 فارساً وفارسة بخيولهم الصغيرة، وأكملها دون خطأ 5 فرسان، وفي منافسة الخيول الصغيرة عمر 7 سنوات من جولة واحدة على حواجز (130) سم، تنافس 13 فارساً، وأكمل الجولة 8 فرسان دون خطأ، وشهدت الفترة المسائية في ثاني أيام البطولة أمس أولى منافسات نهائي فئة الفرسان الشباب، والثانية للشباب ستكون اليوم الجمعة، وفيه تقام أيضاً المنافسة الثانية للخيول الصغيرة، وختام الفئتين سيكون يوم غد السبت مع احتساب نقاط نتائج أول منافستين ضمن نتائج الختام.