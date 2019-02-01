شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات الكبار لهجن أصحاب السمو الشيوخ اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تقام صباح ومساء اليوم تحديات الحول والزمول لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 14 شوطاً للحول والزمول (المحليات والمهجنات)، وسينال الفائزون بالمراكز من الأول وحتى العاشر في جميع الأشواط جوائز نقدية قيمة.

فيما تشهد الفترة المسائية إقامة 13 شوطاً للحول والزمول (المحليات والمهجنات)، وينال الفائزون بالمركز الأول في جميع أشواط المساء سيارات (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، بينما ينال أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر جوائز نقدية قيمة.

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