«الفيكتوري تيم» يشارك في منافسات «الأكوابايك»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك فريق «الفيكتوري تيم» في منافسات الجولة الثالثة من «بطولة الإمارات للدراجات المائية»؛ (الأكوابايك) التي تنطلق اليوم على شاطئ ياس في أبوظبي.

وينافس الفريق في فئتي المحترفين بقيادة البطل العالمي النمساوي كيفين رايتر على متن الدراجة رقم (90)، والناشئين بقيادة أشبال «الفيكتوري»: تيم حمدان سعيد جابر على الدراجة رقم (89)، وسهيل راشد الطاير على الدراجة رقم (5).

وتشارك مؤسسة «الفيكتوري تيم» للمرة الأولى في فئة الناشئين؛ بعد تأسيسها أكاديمية «الفيكتوري تيم»؛ وذلك بهدف دعم المواهب الإماراتية الشابة، وتدريب وتأهيل كوادر وطنية؛ من خلال خطة استراتيجية، وبرنامج تدريبي محترف؛ وذلك لتنشئة جيل رياضي محترف في مجال الرياضات البحرية، وإتاحة الفرصة؛ لإبراز مواهبهم وصقلها، وليكونوا خير سفراء للدولة والمؤسسة في البطولات العالمية.

وكان فريق «الفيكتوري تيم» تصدر فئة المحترفين «واقف جي بي 1» في الجولتين الأولى والثانية من البطولة، التي أقيمت على كاسر الأمواج في إمارة أبوظبي يوم 18 يناير/كانون الثاني عبر بطل الفيكتوري العالمي كيفين رايتر.

كما شهدت الجولة الأولى ميلاد نجمي «أكاديمية مؤسسة الفيكتوري تيم» سهيل راشد الطاير على متن الدراجة 5، وحمدان سعيد جابر على متن الدراجة 89؛ حيث احتلا المركزين الأول والثاني في فئة واقف جي بي 3 (2) للناشئين لفئة 10-12 سنة.