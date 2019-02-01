إقبال كبير على المشاركة في بطولة دبي لصيد الأسماك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت في دبي أمس الأول منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي لصيد الأسماك لفئتي (الكنعد والسكل) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتختتم غداً السبت وتحظى البطولة برعاية مميزة من جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك وطيران الإمارات ومعرض دبي العالمي للقوارب في دورته السابعة والعشرين 2019 وبي أند أو ماريناس التي تستضيف أيضاً مقر الفعالية في مرفأ الصيادين (جميرا 5).

وتشهد الجولة الثانية من البطولة مشاركة كبيرة بوصول عدد المتسابقين إلى 60 متسابقاً وأشاد علي ناصر بالحبالة نائب رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك بالنجاحات الكبيرة التي تحققت في الموسم الرياضي البحري والروزنامة الحافلة بالأنشطة والفعاليات التراثية والحديثة وأيضاً الفعاليات التي تخدم مختلف شرائح المجتمع ومن بينها هواة صيد الأسماك ووجه رئيس جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك الشكر الجزيل إلى مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على تنظيم بطولة دبي لصيد الأسماك واستمرار الشراكة الاستراتيجية مع جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك مبيناً أن هدف المؤسستين واحد وهو زيادة النشاط لهذه الشريحة من محبي هواية صيد الأسماك.

ودعا بالحبالة في حديثه كل المتسابقين المشاركين في هذه التظاهرة إلى الالتزام بالتعليمات واللوائح متمنياً أن يكون التنافس شريفاً بين جميع المشاركين منوهاً بأن البطولة ومن خلال ظهورها في الموسم الماضي وبداية الموسم الحالي تركت انطباعاً جيداً ومميزاً يدفع لاستمرار المشوار بنفس القوة وقال إن جمعية دبي التعاونية لصيادي الأسماك في الحدث من خلال استلام الصيد عبر قسم المبيعات في الجمعية للاستفادة من ريعه بالنسبة للنادي الذي تتحول إليه المبالغ مشيراً إلى أن الشراكة بين المؤسستين تهدف في الأساس إلى خدمة المجتمع وإضافة نشاط يستفيد منه جميع أفراد المجتمع من أبناء الدولة والمقيمين.

وعن تخصيص المنافسة في بطولة دبي لصيد الأسماك لفئتين فقط (الكنعد والسكل) قال علي ناصر بالحبالة إن اختيار هاتين الفئتين مناسب للغاية وذلك بسبب أن صيدهما يحتاج إلى مهارات خاصة مما يعطي للمسابقات قيمة خاصة.

وشهدت منافسات البطولة تسجيل المتسابق سالم مصبح سالم الفلاسي لأكبر وزن ونجح في صيد سمكة (كنعد) بوزن 21.8 كلغ وطول 143 سم.

هذا ورصدت اللجنة المنظمة للحدث الكبير جوائز مالية قيمة تصل إلى مبلغ 165 ألف درهم ستوزع على أصحاب المراكز العشرة الأوائل في أكبر وزن لفئة (الكنعد) والثلاثة الأوائل في أكبر وزن لفئة (السكل) فيما سيحصل بطل فئة الكنعد على موقف لقارب بطول 15 متراً مجاناً من بي أند أو ماريناس بينما سينال صاحب الوزن الأعلى في كل يوم من أيام البطولة على تذكرة سفر مجانية من (طيران الإمارات) إضافة إلى بطل فئة (السكل).