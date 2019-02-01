«دبي للرجل الحديدي» تنطلق اليوم في جميرا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تنطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي للرجل الحديدي (أيرون مان) التي تقام في شارع جميرا بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ويشارك فيها أكثر من 2500 رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات. وتنطلق منافسات البطولة في الساعة السابعة صباحًا وتبدأ منافسات السباحة في شاطئ أم سقيم بشارع جميرا وتقام منافسات الجري في شارع جميرا، ويقام سباق الدراجات الهوائية في مختلف طرق دبي مرورًا بمنطقة محمية المرموم، وتبلغ المسافة التي يقطعها المشاركون في المنافسات 113 كيلومترا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدرّاجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترا والجري لمسافة 21.1 كيلومتر على امتداد الشاطئ.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة أمس الأول مؤتمرًا صحفيًا تم خلاله الإعلان عن التفاصيل الفنية للبطولة التي يشارك فيها نخبة من أبطال العالم وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، كما تم شرح المناطق التي تتم فيها المنافسة والشوارع التي سيمر بها المشاركون بالإضافة إلى القوانين الخاصة بالبطولة.

وقال خالد العور مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي: تملك هذه البطولة خصوصية مهمة بالنسبة لنا فهي إحدى الفعاليات المهمة ضمن مبادرة «شارع جميرا» ومبادرة «محمية المرموم» اللتين يفخر مجلس دبي الرياضي أن يكون من بين الهيئات والمؤسسات الحكومية المشاركة فيهما، حيث ستكون البداية ومنافسات السباحة والجري في جميرا فيما يمر الدراجون في منطقة محمية المرموم». وأضاف: نحن سعداء بالنمو الذي تشهده البطولة ووصل عدد المشاركين في النسخة الحالية إلى أكثر من 2500 رياضي ورياضية من 100 دولة من جميع الجنسيات والأعمار من الرجال والسيدات، وهي زيادة كبيرة قياسا بمشاركة 1600 رياضي ورياضية في النسخة الماضية.

وقال أحمد الحاج مدير البطولة: نرحب بالمشاركين في النسخة الرابعة من هذه البطولة المهمة التي تمثل إحدى بطولات التاج الثلاثي للترايثلون، سعادتنا كبيرة بوجود نخبة من الأبطال تتنافس معنا هذا العام من بينهم أبطال يحرصون على التواجد سنويا معنا، وفي مقدمة الأبطال: كرستيان بلمونفيلت حامل الرقم القياسي في هذه المسافة، الستر براونلي بطل العالم وحامل اللقب والشخص الوحيد في العالم الذي فاز بالميدالية الأولمبية مرتين، الألمانية آني هوغ حاملة لقب النسخة الماضية التي تعود للدفاع عن لقبها، البريطانية هولي لورنس بطلة العالم 2016، وغيرهم الكثير.