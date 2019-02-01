تدشين بطولة رماية الأطباق بمهرجان الوحدات المساندة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق منافسات رماية الأطباق من الحفرة «التراب» اليوم بالتدريب الرسمي ضمن مهرجان الرماية السنوي السابع 2019 والذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم بهدف الحفاظ على الموروث التراثي الوطني لدولة الإمارات وإحياء رياضة الآباء والأجداد.

ويشارك في منافسات البطولة التي يستضيفها نادي العين للفروسية والرماية والجولف اليوم الرماة الهواة «رجال وسيدات وناشئين» فيما تقام أيام 5 و6 و7 فبراير منافسات «المحترفين» من رماة منتخبنا الوطني.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة واتحاد الرماية ممثلاً في لجنة رماية الأطباق قد عقدت اجتماعاً تنسيقياً مشتركاً وضعت فيه اللمسات الأخيرة لانطلاقة البطولة ووضع الجداول الخاصة بالمنافسات وتسمية الحكام، وحضر الاجتماع العميد الركن مبارك مال الله رئيس اللجنة المنظمة والرائد عبيد الراشدي وخالد الكعبي مدير ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، ومن لجنة رماية الأطباق ربيع أحمد العوضي رئيس اللجنة وسعيد القاسمي وحمد بن مجرن ود. محمد عامر وحسن رفعت.

وأصدرت اللجنة المنظمة للمهرجان دليلاً إرشادياً للمشاركين من رماة وإداريين وحكام مدعمة بالصور والمعلومات التي تتضمن كافة المعلومات الخاصة بجميع المنافسات وأماكن إقامتها وتوقيتات المنافسات ودعوة الجماهير للحضور إلى ختام المهرجان المزمع إقامته بمنطقة الريف شارع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم طريق أبوظبي - دبي.

وكما هو معروف فإن الفعاليات المصاحبة للمهرجان هي معرض الشركات المصاحب للمهرجان وعرض المعدات العسكرية والسيارات العسكرية التراثية والسيارات الكلاسيكية وعروض الفنون الشعبية «عيالة وحربية وشلات» والموسيقى العسكرية ومدفع المراسم والقرية التراثية وفعاليات شرطة أبوظبي .