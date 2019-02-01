ماراثون اليوم الوطني للهجن ينطلق غداً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمود شرف

بدأت الاستعدادات لتنظيم «ماراثون اليوم الوطني للهجن» بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن وتقام النسخة الرابعة من الماراثون غداً السبت بميدان المرموم لسباقات الهجن، بالتزامن مع مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة.

وجاء تغيير موعد الماراثون الذي يقام كل عام في بداية شهر ديسمبر، ليكون جزءاً من المهرجان وبهدف إتاحة المزيد من الوقت للمشاركين لتدريب المطية والاستعداد لهذا السباق الذي يتطلب لياقة بدنية عالية للراكب، إضافة إلى ملاءمة المناخ المرتبط بسباقات الهجن في الدولة.

وينطلق هذا المهرجان السنوي تعزيزاً للهوية الإماراتية وتذكيراً بالموروث الثقافي التراثي للدولة، ويمتد الماراثون لمسافة 11 كيلومتراً، وتقتصر فيه المشاركة على مواطني دولة الإمارات فقط.ويحظر على المشاركين استخدام الصدمة الكهربائية والمواد المنشطة حسب قوانين سباقات الهجن، ولا يسمح بمشاركة فصيلة «السودانيات» من الهجن، ويكون للجنة المنظمة الحق في استبعاد وحجب جائزة أي مشارك مخالف.

كما يجب على المشاركين الالتزام بخط سير السباق، ولا يحق لهم استبدال الهجن التي تم تسجيلها للمشاركة في الماراثون في يوم السباق الذي سينطلق في التاسعة صباح غد.

وأكدت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أهمية إبراز مظاهر الاحتفالات الشعبية في كافة المناسبات الوطنية والتراثية التي تحتفل بها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشددة على أن إضافة ماراثون اليوم الوطني للهجن إلى قائمة البطولات التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث تأتي ترسيخاً لأهداف ورسالة المركز الرامية لاستقطاب وتمكين الشباب الإماراتيين إلى التمسك بأحد أهم عناصر الموروث بالدولة من خلال امتطاء الهجن وتربيتها واستدامتها كأحد أهم رموز حياة البداوة.

وقالت: ماراثون اليوم الوطني للهجن يعد من أجمل اللوحات التراثية التي يقدمها المركز، وتنظم إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث النسخة الرابعة من الماراثون تزامناً مع مهرجان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الأصيلة.