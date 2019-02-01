شكرا لقرائتكم خبر عن اليونايتد يمدد لمارسيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي مانشستر يونايتد أن مهاجمه الفرنسي أنطوني مارسيال وقع عقداً جديداً سيبقيه في صفوفه حتى 2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وخاض ابن ال23 عاماً، 162 مباراة وسجل 46 هدفاً بقميص «الشياطين الحمر» منذ مباراته الأولى في الدوري الانجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول في 2015.

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