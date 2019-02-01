شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يوافق على رعاية دورى كرة القدم الأمريكية المصرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أن ترعى الوزارة دورى كرة القدم الأمريكية المصرى فى نسخته الخامسة والتى تنطلق اليوم الجمعة بمشاركة 8 فرق في دورى مقسم لمجموعتين شرق وغرب ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة للعب في نصف نهائي البطولة ثم الدور النهائي لتحديد البطل .
وتبدأ مباراة الافتتاح في تمام الساعة 2 عصراً بين فريقي كايرو هيل هاوندز حامل اللقب مع كايرو بييرز، ويستمر الدورى إلى 3 مايو المقبل، وينظمه الائتلاف المصري لكرة القدم الأمريكية.
وقال الدكتور أشرف صبحى، أن الوزارة ستظل تدعم الرياضة، وكل الألعاب الحديثة إدارياً وإعلامياً إلي مزيد من فرص النجاح .
الفرق الثمانية المشاركة هم (كايرو ولفز- هيل هاوندز – كايرو واريرز – كايرو بيرز – تايجرز msa-ايجلز guc-الجزيره ثاندر- تاتينز auc ).
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