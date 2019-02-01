شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: 20 ألف يورو تمنع انتقال شيكابالا.. ورفضنا بيع مدبولى و حفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك، إن أيمن حفنى واحمد مدبولى لاعبا الأبيض تلقوا الكثير من العروض خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه تم رفضها جميعا بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس.

أضاف أمير فى تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر، إنه رفض أكثر من عشر عروض لمدبولى مشيرا إلى أن جروس عقد جلسة مع اللاعب وأكد له أنه عنصر مهم ويحتاجه فى صفوف الفريق فى الفترة المقبلة.

تابع المشرف على الكرة بفريق الزمالك، إن محمد إبراهيم طلب الخروج على سبيل الإعارة لنادى سموحة رغبة منه فى تحسين مستواه وان يكون رقم 1 فى مركزه فضلا عن طموحه فى المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 موضحا أن عرض الفريق السكندري لم يصل وبعدها وافق الزمالك على عرض الإسماعيلى.

وتحدث أمير مرتضى عن ازمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائلا :" شيكابالا من أبناء نادى الزمالك وقفنا معه أكثر من مرة خاصة بعد عودته من سبورتنج لشبونة البرتغالى ورئيس الزمالك حرض على شراءه ومش محتاجين حد يعرفنا قيمة شيكابالا".

وتابع، "شيكابالا لم يحضر فترة الاعداد مع الزمالك وجاله عرض من اليونان ولم يطلب احد ضمه فى الوقت ده وحرصت على ان يخرج على سبيل الإعارة لليونان دون مقابل مادى وواجه نفس مشكلة باسم مرسي ولم يتأقلم، وشيكابالا طلب الرجوع لمصر وتواصل معي بحضور مدحت العدل وعمروالجناينى لكنه رفض تجديد عقده لمدة سنتين بأرقام مناسبة وقالى عايز العب الفترة الباقية فى عقدى".

استطرد:" المصري كلمونى فى ست لاعيبن محمد عنتر وفتوح وشيكابالا وغيرهم وقلت لهم ايه اللى مسموح يطلع وكلمونى عن شيكابالا وحطيت أرقام المصري رفض دفعها وشيكابالا لم يتواصل مع النادى وقافل تليفونه وبقاله اكثر من اسبوعين فى أسوان".

أكمل :"الناس اللى مع شيكابالا لا تريد مصلحته خاصة أنه عليه 20 الف يورو، و المصري مش عايز يدفعهم عشان وصول البطاقة الدولية و حاليا شيكابالا يعد لاعبا فى النادى اليونانى ومن قائمة المعارين".

وجه أمير مرتصى رسالة إلى حازم إمام عضو اتحاد الكرة، أنا بحترم حازم امام ولكن تضامنه مع شيكابالا ضد من والمفورض ينصحه بخبرته عشان يبقى فى مكانة اكتر من كده.. نادى الزمالك مش طرف فى الموضوع ".