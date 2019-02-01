أمير مرتضى: صفقة إبراهيم فشلت.. وجروس تمسك بحفني ومدبولي.. ولسنا ضد شيكابالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى الجريتلي:

قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، إن لجنة الكرة والمدير الفني لفريقها كريستيان جروس وكذلك مجلس الإدارة رفضوا فكرة رحيل أيمن حفني عن القلعة البيضاء.

وأشار منصور، في تصريحات لفضائية أون سبورت، مساء اليوم الخميس، إلى أن لاعبهم أحمد مدبولي تلقى قرابة الـ 10 عروض منذ فتح فترة الانتقالات الشتوية ولكن المدير الفني رفض رحيله وجلس معه ليؤكد على حاجته له خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك:"وبناءً على رغبة جروس تمت إعارة أحمد فتوح إلى صفوف سموحة فيراه المدير الفني خيارًا ثالثًا له في ظل وجود عبد الله جمعة وبهاء مجدي لذا فضل أن يحصل على فرصة أكثر للمشاركة بالأخص في سنه الحالي".

وأشار أمير، إلى أن لاعب خط وسط الفريق، محمد إبراهيم تحدث معه عقب مباراتهم الماضية أمام مصر المقاصة عن رغبته في الرحيل على سبيل الإعارة لأن جروس لا يعتمد عليه كـ "رقم 1" في مركزه بينما يريد هو العودة بصورة جيدة حتى يتواجد بصفوف المنتخب في كأس أمم أفريقيا المقبلة.

وتابع المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك:"أخبرني أنه تحدث مع جروس وطلب منه الأخيرة مهلة ليرد عليه ثم وافق وعرضت على الإدارة رغبة اللاعب وموافقة المدير الفني فوافقنا على رحيله لصفوف سموحة كما جائه العرض ولكن في النهاية سموحة تعاقد فقط مع فتوح ثم تواصل الإسماعيلي مع محمد إبراهيم في الساعات الأخيرة من اليوم للحصول على خدماته".

واسترسل مسؤول الزمالك:" انتهت الاتصالات إلى إعارة محمد إبراهيم لصفوف الإسماعيلي مقابل مليون جنيه ولكن لدينا عرف في حالة الإعارة أن يُجدد اللاعب عقده مع النادي وهو الأمر الذي رفضه اللاعب بشرط أن يتم الكشف عن المقابل الذي سيحصل عليه.. محمد يتبقى له في عقده مع الزمالك موسم ونصف لذا كان غريبًا رفضه التجديد وفي النهاية لم تتم الصفقة".

وعن شيكابالا، فقال أمير:"الزمالك ليس طرفًا ووقفنا بجانبه وظللنا بجانبه كثيرًا فهو أحد أيناء النادي وحزين لشيكابالا كباقي الجمهور ولكن الأمور لا تسير من وسائل التواصل الاجتماعي.. شيكابالا لم يُشارك بمعسكرنا الإعدادي في ألمانيا بعد عودته من كأس العالم لذا كان صعب تواجده بصفوف الفريق وكان لديه عرضًا من اليونان وطالبني بالبحث عن عروض سعوديه لضمه ولكن الأمور لم تتم وفضل الرحيل لليونان دون تجديد وكان هذا استثناء منا له دون أن يقوم بالتجديد وأصدرنا بطاقته الدولية مجانًا بعدما عرضنا عليه أن يُجدد لموسمين مقابل مبلغ يليق باسمه ولكنه رفض".

وتابع:"الاتحاد السكندري تواصل مع شيكابالا لضمه ولكننا أخبرنا شيكابالا إننا لن نتعامل مع هذا النادي بسبب عدم التزامه بعقدنا معه وإشراكه لرزاق وداوودا في مباراتنا وعليه أن يبحث عن نادي أخر ثم المصري ولكن لم يتم الأمر فشيكابالا لابد أن يدفع 20 ألف يورو للنادي اليوناني لكي يحق له الرحيل".

وأتم مسؤول الزمالك حديثه باستنكاره دعم حازم إمام، عضو مجلس اتحاد كرة القدم لشيكابالا على مواقع التواصل قائلاً:"فعليًا أحب حازم إمام وهو قيمة كبيرة ولكن لو نصحه سيكون أفيد له.. الزمالك ليس طرفًا في أزمة شيكابالا وأتمنى من حازم الذي أحبه كثيرًا دهم الزمالك بصفته رمزًا للزمالك والكرة المصرية".