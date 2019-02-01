وليد سليمان يوضح موقفه حال استدعائه للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى: أعرب وليد سليمان نجم النادي الأهلي، عن استعداده للانضمام لمنتخب مصر في أي وقت يتم استدعائه. وأضاف وليد في تصريحات لبرنامج اللعب عبر "ام بي سي مصر"، أنه قرر الاعتزال الدولي في وقت سابق بسبب الضغوط التي تعرض لها. وكان وليد سليمان قرر اعتزاله دوليا، بعد عدم استدعائه لقائمة المنتخب تحت قيادة الأرجنتيني خافيير أجيري المدير الفني المنتخب. وعن عدم انضمامه للمنتخب تحت قيادة أجيري، قال الحاوي إن عدم استدعائه وجهة نظر ترجع لرأي الجهاز الفني. وترشح وليد سليمان لجائزة أفضل لاعب إفريقي عن عام 2018، واحتل المركز التاسع من بين العشرة الأوائل.

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