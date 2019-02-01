الدوري المصري أغلق أمس الخميس القيد الشتوي للدورى المصري لكرة القدم لموسم 2018- 2019. وبدأ القيد الشتوي للدورى المصرى يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر الجاري. كان الأهلى و الزمالك المشاركان فى البطولة الأفريقية قد أنهيا تسجيل قائمة اللاعبين المشاركين فى دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية.

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً .. إغلاق القيد الشتوي للدوري المحلي والبطولة الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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