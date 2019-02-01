ريال مدريد يسحق جيرونا ويتأهل إلى نصف نهائي كأس ملك إسبانيا

إلى المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا، بفوزه اليوم على جيرونا بنتيجة (3-1) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب مونتيليفي، في إياب دور ربع النهائي.



تألق كريم بنزيما نجم ريال مدريد في مباراة الليلة باحرازه هدفين فريقه في الدقيقتين 37 و43، كما أضاف ماركوس يورنتي الهدف الثالث في الدقيقة 76، بينما سجل بيدرو بورو هدف جيرونا الوحيد في الدقيقة 71.



وبتلك النتيجة يتأهل الفريق الملكي إلى نصف النهائي بمجموع مبارتي الذهاب والعودة بنتيجة (7-3) بعدما حقق الفوز في المباراة الأولى على ملعب سانتياجو برنابيو بأربعة أهداف لهدفين.



فرض ريال مدريد أسلوب لعبه منذ البداية وكانت له السيطرة المطلقة في الربع ساعة الأولى، في حين لجأ جيرونا للتراجع إلى الخلف للتعامل هجوم الريال وهو ما نجح فيه في الدقائق الأولى.



كان الفريق الملكي واضحا باعتماده بشكل كبير على الجبهة اليسرى، التي يتواجد فيها فينيسيوس جونيور، إذ استفاد الفريق من سرعته ومهارته في المرور من المدافعين بجانب تفاهمه مع كريم بنزيما ولكن دائما ما يفتقد للمسة الأخيرة.



أهدر بنزيما أول فرصة حقيقية لافتتاح نتيجة اللقاء في الدقيقة 13 بعدما وصلته كرة داخل منطقة الجزاء من توني كروس بينما أتت تسديدة ضعيفة في أحضان الحارس.



عاد النجم الفرنسي مجددا في المشهد ولكن هذه المرة ينجح في احراز الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 27 بتسديدة يسارية رائعة عجز الحارس إرايزوز عن التصدى لها.



وعلى الرغم من سيطرة العملاق الأبيض وتحكمه في مجريات اللقاء، إلا إنه لم يسلم من الهجمات المرتدة لأصحاب الأرض، الذين أرادوا استغلال تقدم مارسيلو لصنع الخطورة ولكن كان دفاع ريال مدريد بالمرصاد.



استثمر كريم ثنائيته المميزة مع فينيسيوس في مضاعفة النتيجة، بعدما استلم كرة من الشاب البرازيلي داخل المنطقة أودعها ببراعة في الزاوية البعيدة بالدقيقة 43 ليتقدم ريال مدريد بهدفين نظيفين وتتعقد مهمة جيرونا في العودة.



في الشوط الثاني لم يتغير الحال كثيرا إذ واصل ريال مدريد تحكمه في المباراة ولكن تحسن أداء جيرونا الهجومي وبات أكثر جرأة على مرمى نافاس الذي أنقذ شباكه من هدف محقق في الدقيقة 48.



اطمئن سولاري بنسبة كبير على تأهل فريقه للدور المقبل ليبدأ في اللجوء لدكة البدلاء لإراحة اللاعبين الأساسيين، حيث أجرى 3 تبديلات متتالية بخروج راموس وبنزيما وفينيسيوس، والدفع ببيل وأسينسيو وماركوس يورنتي.



تراجع تماسك الريال الدفاعي بعد مرور ساعة من اللعب، ليستغل الشاب بيدرو بورو سوء تمركز الخط الخلفي للضيوف ويتمكن من احراز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71.



لم تمر سوى 5 دقائق ليؤكد يرونتي على تفوق الريال بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 76 بتسديدة أرضية أنهت أي آمال لجيرونا لإمكانية إنهاء اللقاء بالتعادل.



وفي الدقائق الخمس الأخيرة أهدر بورو هدفا محققا لفريقه بعدما أتت تسديدته في الشباك الخارجية إثر عرضية متقنة من زميله أمام أنظار دفاع الريال.



المصدر: موقع كورة