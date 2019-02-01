رياضة | لاتسيو يعبر إنتر ميلان ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطااليا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاتسيو يعبر إنتر ميلان ويتأهل لنصف نهائي كأس إيطااليا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق لاتسيو إلى الدور نصف نهائي من بطولة كأس إيطاليا بعد الفوز على إنتر ميلان بركلات الترجيح 4-3 وذلك خلال المباراة التي جمعتهما بدور ربع النهائي من البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي على الرغم من محاولات لاعبي الفريقين لتسجيل الأهداف إلا أن دفاع الفريقين تألق وحال دون تسجيل أي أهداف خلال الـ90 دقيقة.

وتمكن نادي لاتسيو من تسجيل هدف أول في الشوط الثاني الإضافي عن طريق اللاعب تشيرو إيموبيلي بالدقيقة 108، إلا أن إنتر ميلان سجل هدف التعادل من خلال ماورو إيكاردي بضربة جزاء لينقل المباراة لركلات الترجيح.

وسيلتقي لاتسيو مع ميلان في مباراة نصف نهائي كأس إيطاليا وستكون المباراة يوم 27 فبراير، وفي نفس الدور سيواجه أتلانتا نظيره فيورنتينا الذي تمكن من إقصاء روما يوم الأربعاء بنتيجة 7-1.