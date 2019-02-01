رياضة | تركي آل الشيخ: حققنا استفادة كبيرة من الزمالك بضم الشناوي وعلي جبر في بداية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ: حققنا استفادة كبيرة من الزمالك بضم الشناوي وعلي جبر في بداية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي بيراميدز أن رئيس الزمالك لم يستفد منه أو من نادي بيراميدز بأي شكل، مشيرًا إلى أن دعمه لصفقات الزمالك حقق منه استفادة فنية بالتعاقد مع بعض لاعبي الفريق الأبيض.

وقال "آل الشيخ" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " دعمت الزمالك في صفقة فرجاني ساسي والتعاقد مع جروس والتجديد لطارق حامد، ولكننا استفدنا منه أيضًا بضم لاعبين كبار مثل أحمد الشناوي وعلي جبر".

وأضاف: " رئيس الزمالك رجل ذكي وكي نقنعه بالاستغناء عن نجوم كبار كان يجب تقديم صفقات قوية ومفيدة لفريقه".

وواصل: " في بداية استثماري في مصر عرضت على رئيس الزمالك مبلغ مالي لدعم ناديه، ولكنه طلب مني وضع المبلغ في حساب النادي"، مؤكدًا أن رئيس القلعة البيضاء لم يستفيد منه أو من نادي بيراميدز علي الإطلاق.

وأتم: " حدثت مشكلة بيني ورئيس الزمالك في البداية وكان هناك خلافات قوية بيننا، ولكن الأمور تغيرت بعدما تأكدت أنه رجل ذكي وصاحب شخصية قوية وحريص دائمًا على مصلحة ناديه".