رياضة | عاجل.. وليد سليمان يكشف لأول مرة مفاجأة مدوية عن صلاح والمنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد سليمان يكشف لأول مرة مفاجأة مدوية عن صلاح والمنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن وجود محمد صلاح لم يكن السبب في الابتعاد عن منتخب مصر.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "اللعيب" :"أنا أشارك في أكثر من مركز، ولعبت قبل ذلك كظهير أيسر، وصانع ألعاب".

وتابع "لا أعلم أن هناك لاعبين يتسببون في اختيار أخرين، ولو حدث ذلك يكون كارثة".

وأكد "حزنت جدا لعدم اختياري لقائمة منتخب مصر في كأس العالم الماضية بروسيا، وجلست مع الجهاز الفني عقب الأزمة الخاصة بحسابي".

وأشار "تعرضت لظلم شديد مع كوبر، لعدم انضمامي للمنتخب في كأس العالم".

وأتم "حسام غالي مظلوم، فنحن في النادي الأهلي خسرناه، ولست أنا فقط، بل جميع اللاعبين".

وليد سليمان: لست لاعبا مؤذيا وأنا أكثر حد "بيضرب"

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأنه يتعرض للضرب كثيرا في المباريات التي يشارك فيها.

وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيوينة عبر برنامج "اللعيب" :"أتعرض للضرب كثيرا في المباريات، ولست لاعبا مؤذيا".

وأوضح "هناك لاعبون كثيرون يقومون بالسباب لي، وهو ما يتسبب في عصبيتي".

وتابع "أنا لاعب مزاجنجي نوعا ما، وأؤكد بأنني لا أحب أن أؤذي أي لاعب وما ينتج عني نتيجة ضغوط".