رياضة | عاجل.. وليد سليمان يعلن تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وليد سليمان يعلن تراجعه عن قرار الاعتزال الدولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تحت أمر منتخب مصر في حالة توجيه الدعوة له .

وأضاف سليمان في تصريحات لبرنامج "اللعيب" بأن شرف لأي لاعب أن يُلبي نداء بلاده، وتحت أمره في أي وقت.

وواصل "أي لاعب تحت أمر منتخب بلاده، ويُشرفني التواجد بين صفوفه".

وتابع: "قرار الاعتزال الذي أعلنته قبل ذلك جاء بعد ضغوط كبيرة، فلقد ضحيت الكثير من أجل المنتخب ولعبت مصابا مباراة بتسوانا مع كابتن شوقي غريب ثم مباراة تونس".

ووافق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، موافقته على منح وليد سليمان صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، إجازة والسفر إلى مسقط رأسه بالمنيا، في ظل إصابة اللاعب لفترة طويلة.

ويعاني سليمان، بإصابة في جزع في الرباط الداخلي للركبة، خلال مباراة شبيبة الساورة الجزائري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وحرص الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، على منح اللاعب بعض التعليمات والتأكيد على برنامجه التأهيلي والبدني، خلال فترة تواجده بالمنيا، خاصةً أنه سيغيب خمسة أسابيع عن الملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني، مساء السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.