رياضة | اف سى مصر في مواجهة ودية أمام النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اف سى مصر في مواجهة ودية أمام النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى اف سى مصر مباراة ودية عصر الجمعة، أمام فريق النجوم إف سي، ضمن الاستعداد لمباراة الشمس، والمقرر لها الخميس 7 فبراير، ضمن الجولة السابعة عشر من منافسات دوري القسم الثاني.

يذكر أن نادى مصر ضم 8 لاعبين خلال الميركاتو الشتوى الحالى، وهم "أحمد سعد" حارس مرمى النجوم إف سي، و"رضا الويشى" مهاجم جدة السعودى، و"محمد سماره" مهاجم فريق المنيا، و"مؤمن محسن" مهاجم الرجاء، و"بدوى عاشور" لاعب وسط الأوليمبى، و"حميده على" مهاجم من غزل المحلة ، و"أحمد عجله" مهاجم اتحاد الشرطة ، و"ابراهيم فاضل" مدافع فريق كفر الشيخ.

ورحل عن الفريق 6 لاعبين وهم "أشرف سيد" و"مصطفى كشري" إلى صفوف فريق الجزيرة المطروحي على سبيل الإعارة ، و"عمر فاروق" معاراً لنادى المريخ، و"محمود جمعة" لنادى أبو قير، و"يحيى حامد" لبنى سويف على سبيل الإعارة، بينما رحل نهائياً اللاعب عصام عادل لصفوف القناة.

ويحتل اف سى مصر المركز الخامس بجدول ترتيب، المجموعة الثانية برصيد ٢٨ نقطة.