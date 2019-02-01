شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل..وليد سليمان يعلن تراجعه عن قرار الإعتزال الدولى والان مع التفاصيل

الخليج 365 - صرح وليد سليمان لاعب فريق النادى الأهلي والمنتخب المصرى، منذ قليل، أنه تراجع عن قرار الاعتزال الدولي، الذي أعلن عنه خلال الفترة الماضية.

وقال «سليمان» خلال تصريحات تلفزيونية: "أنا تحت أمر المنتخب الوطني في أي وقت، وتمثيل المنتخب حلم لأي لاعب".

وأضاف: "اتخذت قرار الاعتزال الدولي تحت ضغوط، كنت أقدم مستوى جيد، ولم أنضم لصفوف المنتخب دون سبب واضح، وهذا جعلني أتخذ قرار الاعتزال".

وتابع "أوجه رسالة للجهاز الفني للمنتخب الوطني، أني موجود بقلبي دون النظر عن قرار استدعائي من عدمه".

وكان وليد سليمان صانع العاب الأهلى قد أعلن إعتزاله اللعب الدولي، على خلفيه استبعاده الدائم من معسكرات الفراعنة منذ تولى المكسيكي أجيري المسئولية الفنية للمنتخب الوطني.