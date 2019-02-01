شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. قائمة الأهلي المصري الإفريقية والان مع التفاصيل
الخليج 365- قرر مسؤولو النادي الأهلي المصري قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد في قائمة الفريق الأول لكرة القدم الإفريقية، للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت قائمة الأهلي الإفريقية بالكامل كالتالي :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي، شريف إكرامي، علي لطفي.
خط الدفاع: أحمد فتحي، محمد هاني، سعد الدين سمير، محمد نجيب، علي معلول، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، محمود وحيد، رامي ربيعة.
خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، كريم نيدفيد، إسلام محارب، محمد شريف، أحمد حمودي، وليد سليمان، ناصر ماهر، رمضان صبحي، حسين الشحات، حمدي فتحي.
خط الهجوم: وليد أزارو، صلاح محسن، مروان محسن، جونيور أجاي.
بينما رحل كلا من ميدو جابر وساليف كوليبالي.
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