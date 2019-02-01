الان تتابع اليابان تبحث عن الكأس الخامسة أمام قطر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إبراهيم آل صالح - الخليج 365 يسعى المنتخب الياباني إلى حصد اللقب الخامس في كأس آسيا 2019، حين يواجه قطر، في مباراة نهائية مساء اليوم، على ملعب الشيخ زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وشارك المنتخب القطري في كاس آسيا 10 مرات، ولم يصل إلى الدور النهائي من قبل.

وحصد منتخب اليابان كأس البطولة 4 مرات ماضية كانت أعوام 1992م أمام السعودية و2000م أمام السعودية و2004م أمام الصين و2011م أمام أستراليا، ولم يخسر منتخب الساموراي أي نهائي.

والتقت اليابان مع قطر 10 مرات فازت الأولى على الأخيرة 5 مرات بينما فازت قطر مرتين وتعادلا 3 مرات، فيما سجل اليابانيون 11 هدفا وسجل لاعبو قطر 10 أهداف.

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تبحث عن الكأس الخامسة أمام قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.