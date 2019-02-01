الامارات | حسن زهران.. يستعد بـ «الغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن حسن زهران.. يستعد بـ «الغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعد لاعب عجمان، حسن زهران، لانطلاقة الدور الثاني من دوري الخليج العربي، بممارسة إحدى رياضاته المفضلة لديه، وهي رياضة الغولف، وفقاً لما نشر زهران على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إذ أظهر لاعب «البرتقالي» مهارته في ممارسة اللعبة، أثناء فترة توقف الدوري، والذي سيستأنف الاثنين المقبل، من خلال الجولة الـ14، حيث سيلتقي عجمان فريق النصر. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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