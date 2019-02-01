الامارات | المزروعي.. ضابط وإداري وحكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدير مجموعة دبي في كأس أمم آسيا «الإمارات 2019»، العقيد حمد المزروعي، أنه بجانب كونه ضابطاً في شرطة دبي، وحاصلاً على الماجستير في علوم الإدارة، فإنه أيضاً كان حكماً سابقاً في كرة القدم، ومراقباً معتمداً للمباريات. وقال لـ«الإمارات اليوم»: رغم أنني أمارس رياضة المشي يومياً لمدة ساعة، إلا أنني في الوقت ذاته شغوف بكرة القدم. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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