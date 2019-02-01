الامارات | 1254 مشاركاً في «دولية الفجيرة» للتايكواندو

شكرا لقرائتكم خبر عن 1254 مشاركاً في «دولية الفجيرة» للتايكواندو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكواندو، التي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، تحطيم الرقم القياسي لعدد المشاركين في البطولات الدولية بالتايكواندو على مستوى الإمارات ودول الشرق الأوسط، بعد أن بلغ عدد المشاركين في النسخة الحالية 1254 لاعباً ولاعبة، يمثلون 80 فريقاً من 40 دولة في العالم، منهم 10 فرق محلية. ويتقدم المشاركين، أبطال الأردن وكازاخستان وأوزبكستان والهند والإمارات والولايات المتحدة ونيوزيلندا. وتنطلق البطولة عند الساعة التاسعة صباح اليوم في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وينظمها نادي الفجيرة للفنون القتالية، بالتعاون مع اتحاد التايكواندو. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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