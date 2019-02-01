الامارات | سون مين.. يفرح توتنهام

شكرا لقرائتكم خبر عن سون مين.. يفرح توتنهام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعب المنتخب الكوري الجنوبي، هيونغ سون مين، في تعويض خيبة أمله بالمستوى الضعيف الذي قدمه مع منتخب بلاده في كأس آسيا، التي يسدل الستار عنها اليوم، حيث نجح أول من أمس، وفور عودته إلى توتتنهام الإنجليزي، في استعادة حس التهديف، وقاد فريقه لفوز صعب على واتفورد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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