شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يستعد لمواجهة مصر للمقاصة في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانهم الجماعي مساء اليوم /الخميس/، وذلك في إطار البرنامج التحضيري لمواجهة فريق مصر للمقاصة يوم الخميس المقبل على استاد المقاولون العرب ضمن مباريات الأسبوع الـ21 من عمر بطولة الدوري الممتاز.

بدأ المران باجتماع عقده البلجيكي سيدومير يانوفيسكي المدير الفني للفريق مع اللاعبين، ثم اشتمل المران على تدريبات بدنية شاقة تحت إشراف البرازيلي كارلوس هينريكي مخطط الأحمال، فيما انتظم إبراهيم عبدالخالق لاعب الوسط في المران بعد قطع إعارته لنادي حرس الحدود.

وحرص على أبوجريشة المستشار الرياضي للنادي على متابعة المران الذي اختتم بتقسيمة حماسية بين كافة اللاعبين لنيل ثقة الجهاز الفني للتواجد بالتشكيلة الأساسية في مباراة مصر للمقاصة المقبلة.

وكان الإسماعيلي قد دخل في مفاوضات مع فريق حرس الحدود من أجل استعادة خدمات إبراهيم عبدالخالق خلال فترة الانتقالات الشتوية.

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