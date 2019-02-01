الأهلي يستكمل قائمته الأفريقية ويُقيد لاعبين

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.

وأوضح عبد الحفيظ، ان الجهاز الإداري انهى إجراءات قيد الثنائي ربيعه ووحيد في القائمة الأفريقية.

ويستعد الاهلي لمواجهة سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا والمحدد لها التاسعة مساء السبت المقبل على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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