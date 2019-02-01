شكرا لقرائتكم أخبار ليفربول اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 الريدز يستعيد ميلنر فى لقاء وست هام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فقد ليفربول نقطتين ثمينتين فى الصراع على لقب الدورى الإنجليزى الممتاز، بعد التعادل أمس الأربعاء أمام ليستر سيتى 1-1، ليزيد الفارق مع مانشستر سيتى صاحب الوصافة إلى 5 نقاط.

ليفربول يستعيد ميلنر فى لقاء وست هام

ذكر موقع "آنفيلد" أن جيمس ميلنر سيعود لقيادة ليفربول فى اللقاء المقبل أمام وست هام يوم الإثنين المقبل فى الجولة الـ 25 من الدورى الإنجليزى الممتاز.

وكان ميلنر قد غاب عن المشاركة فى لقاء ليستر سيتى أمس الأربعاء بداعى الإصابة.

وأضاف الموقع أن ميلنر سيلعب فى مركز الظهير الأيمن نظرا لغياب ترينت الكسندر-أرنولد وجو جوميز.



ميلنر

هندرسون يشعر بخيبة أمل بعد التعادل مع ليستر سيتى

أعرب جوردان هندرسون قائد ليفربول المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح عن خيبة أمله بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي 1/1 بالمباراة التي جمعتهما مساء أمس بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال هندرسون فى تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول "بالطبع نشعر بالإحباط بعض الشيء، لكن ليستر فريق جيد، لقد جعلوا الأمور صعبة، يجب أن نفكر في الأمر ونتحرك بسرعة استعداداً للمباراة المقبلة، بدأنا المباراة بشكل جيد وأحرزنا هدفاً، وبعد ذلك لم نستطع الحفاظ على الزخم، لم نتمكن من إحراز الهدف الثاني، نحن نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز".

وأضاف قائد ليفربول "بالطبع الأمر مخيب للآمال، نعلم أنه كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، نحن بحاجة إلى التحسن في المباراة المقبلة، نحن بحاجة للعودة بسرعة، أمامنا بضعة أيام للتعافي والاستعداد لمواجهة وست هام، يجب أن نكون مستعدين لهذه المباراة الصعبة".

واصل هندرسون حديثه عن تعادل ليفربول مع ليستر سيتي قائلاً "لا يزال هناك طريق طويل أمامنا علينا قطعه، كما نقول دائماً، نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، أشعر بخيبة أمل لعدم حصولنا على الثلاث نقاط، نتعامل مع كل مباراة على حدة، وننتقل من مباراة لمباراة ونحاول أو نكون أفضل في المباراة المقبلة".

من جانبه، اعترف جورجينيو فينالدوم أن ليفربول أهدر فرصة تعزيز مركز الصدارة بعد السقوط في فخ التعادل الايجابي 1/1 ضد ليستر سيتي مؤكداً في الوقت ذاته على أهمية النقطة التي حصدها "الريدز".

وقال لاعب الوسط الهولندي في تصريحات للموقع الرسمي لنادي ليفربول، "كنا نرغب بشدة في توسيع الفارق إلى 7 نقاط، ولكن في النهاية ظل الفارق 5 نقاط ونحن محبطون من ضياع النقطتين بدأنا اللقاء بشكل جيد، سجلنا مبكرًا، ثم سيطرنا على اللقاء بشكل كامل ولكن دون خلق العديد من الفرص. كان لديهم فرصة واحدة قبل تسجيل الهدف. الجميع كان يفكر في فارق السبع نقاط لأنه كان امرًا ممكنا ولم يحدث. الجميع يشعر بخيبة أمل، لكني أعتقد أن فارق خمس نقاط هو أمر جيد أيضا، كل نقطة هي هامة بالنسبة لنا".