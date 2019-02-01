شكرا لقرائتكم أمير مرتضى: شيكابالا رفض تجديد عقده مع الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادى الزمالك إن أيمن حفنى واحمد مدبولى لاعبا الأبيض تلقوا الكثير من العروض خلال الفترة الماضية مؤكدا أنه تم رفضها جميعا بعد عرض الأمر على مجلس الإدارة والجهاز الفنى بقيادة السويسري كريستيان جروس.

أضاف أمير فى تصريحات لـ قناة اون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إنه رفض أكثر من عشر عروض لمدبولى مشيرا إلى أن جروس عقد جلسة مع اللاعب واكد له أنه عنصر مهم ويحتاجه فى صفوف الفريق فى الفترة المقبلة".

تابع المشرف على الكرة بفريق الزمالك إن محمد إبراهيم طلب الخروج على سبيل الإعارة لنادى سموحة رغبة منه فى تحسين مستواه وان يكون رقم 1 فى مركزه فضلا عن طموحه فى المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019 موضحا أن عرض الفريق السكندري لم يصل وبعدها وافق الزمالك على عرض الإسماعيلى.

وتحدث أمير مرتضى عن ازمة محمود عبد الرازق شيكابالا قائلا :"شيكابالا من أبناء نادى الزمالك وقفنا معه أكثر من مرة خاصة بعد عودته من سبورتنج لشبونة البرتغالى ورئيس الزمالك حرض على شراءه ولا نحتاج احد يوضح لنا قيمة شيكابالا".

تابع :" شيكابالا لم يحضر فترة الاعداد مع الزمالك بداية الموسم الخالى وتلقى عرض من اليونان ولم يطلب أحد ضمه فى ذلك الوقت وجرصت على أن يخرج على سبيل الإعارة لليونان دون مقابل مادى ولكنه واجه نفس مشكلة باسم مرسي ولم يتأقلم ".

أردف :" شيكابالا طلب الرجوع لمصر وتواصل معي بحضور مدحت العدل وعمروالجناينى لكنه رفض تجديد عقده لمدة سنتين بأرقام مناسبة وقالى لى أريد أن ألعب الفترة المتبقية من عقدى .

استطرد :" مسئولو المصري تدثوا معى فى الحصول على خدمات ست لاعيبن هما محمد عنتر وفتوح وشيكابالا وغيرهم وكلمونى عن شيكابالا وووضعت أرقام ولكن المصري رفض دفعها وشيكابالا لم يتواصل مع النادى وقافل تليفونه وبقاله اكثر من اسبوعين فى أسوان".

أكمل :" الناس اللى مع شيكابالا لا تريد مصلحته خاصة أنه عليه 20 الف يويو المصري مش عايز يدفعهم دع عشان وصول البطاقة الدولية و حاليا شيكابالا يعد لاعبا فى النادى اليونانى ومن قائمة المعارين".

وجه امير مرتصى رسالة إلى حازم إمام عضو اتحاد الكرة قائلا :" أنا بحترم حازم امام ولكن تضامنه مع شيكابالا ضد من والمفورض ينصحه بخبرته عشان يبقى ه فى مكانة اكتر من كده نادى الزمالك مش طرف فى الموضوع والدعم الغلط شيكابالا ".