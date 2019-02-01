شكرا لقرائتكم فشل انتقال محمد إبراهيم للإسماعيلي في اللحظات الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعثرت صفقة انتقال محمد إبراهيم لاعب الزمالك إلى نادي الإسماعيلي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بسبب تمسك الزمالك بتجديد عقد اللاعب لموسم جديد لاسيما وأن الموسم المقبل هو الأخير له .

ووضع اللاعب شروط مادية خاصة إلا أن الزمالك رفضها وعرض عليه التجديد بمقابل مادي أقل مما تسبب في تعثر صفقة انتقاله للدراويش بالرغم من اتفاق الناديين على التفاصيل واتفاق اللاعب على التفاصيل الخاصة بانتقاله للإسماعيلي.

وسيستمر محمد إبراهيم مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة وسيشارك في تدريبات المستبعدين من رحلة كينيا غدا.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري جروس استبعد اللاعب من رحلة الفريق إلى كينيا استعدادا للقاء جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات بالكونفدرالية المقرر لها يوم الأحد المقبل، في ظل طلب اللاعب الموافقة على رحيله عن النادي قبل أن تتعثر الصفقة.