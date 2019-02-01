شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 الدون يفشل مجددا فى تحقيق الثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاءت خسارة يوفنتوس أمس أمام أتلانتا 3-0 فى دور الثمانية لكأس إيطاليا، وتوديعه للبطولة، ليواصل الفريق الإيطالى والنجم البرتغالى كريستيانو رونالدو الفشل فى تحقيق الثلاثية التاريخية على مدار التاريخ.

رونالدو يفشل فى تحقيق الثلاثية التاريخية للمرة الأولى فى تاريخه

فشل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو فى تحقيق أحد أحلامه فى كرة القدم، بتحقيق الثلاثية التاريخية (دورى، كأس، دورى أبطال أوروبا) للمرة الأولى فى تاريخه، بعد أن خرج يوفنتوس من بطولة الكأس أمس الأربعاء على يد أتلانتا بالهزيمة 3-0.

ولم يسبق لرونالدو أو يوفنتوس تحقيق الثلاثية التاريخية من قبل، حيث حقق هذا الانجاز 7 أندية أوروبية فقط.

ولم يستطع رونالدو تحقيق الثلاثية مع كلا من ريال مدريد الإسبانى ومانشستر يونايتد الإنجليزى، وإن كان قريبا من هذا الأمر فى عدد من المواسم.

فى موسم 2016-2017 فاز رونالدو ببطولتى الدورى ودورى الأبطال ومع الريال، ولم يفز بكأس الملك بعد أن ودع المسابقة من دور الثمانية، وفى موسم 2013-2014 فاز ببطولتى الكأس ودورى الأبطال، بينما حل الملكى ثالثا فى الدورى.

ومع مانشستر يونايتد كان رونالدو قريبا من هذا الانجاز، فى موسم 2007-2008 حيث حصد اليونايتد بطولتى الدورى ودورى الأبطال، ولكنه خرج من دور الثمانية لكأس الإتحاد الإنجليزى.