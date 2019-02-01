شكرا لقرائتكم أخبار ميسي اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 أرقام قياسية بعد مواجهة إشبيليه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى، برشلونة لانتصار كاسح على إشبيليه على 6-1 أمس الأربعاء فى اياب دور الثمانية من كأس ملك إسبانيا، ليتأهل البارسا للدور المقبل بمجموع المبارتين 6-3.

ميسى يحقق انجازا مع برشلونة

شارك ليونيل ميسي في 23 مباراة مع برشلونة هذا الموسم بمختلف المسابقات الإسبانية والأوروبية، فسجل 27 هدفاً وصنع 14 هدفاً أخر، وهو الإنجاز الذي لم يحققه أي لاعب في إسبانيا.

ووصل ميسي للهدف رقم 50 في بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خوضه 70 مباراة منذ بداية مسيرته الاحترافية، وهو سادس لاعب في التاريخ يصل لهذا الرقم.

ونجح قائد برشلونة في الانفراد بالمركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس الملك، بعدما تمكن من فضل الشراكة مع فيرنتس بوشكاش أسطورة ريال مدريد ولاديسلاو كوبالا نجم برشلونة السابق.

ميسى يوجه رسالة إلى كوتينيو

وجه ميسى رسالة الخاصة إلى فيليب كوتينيو فى تصريحات أدلى بها لقناة برشلونة بعد نهاية مباراة إشبيليه أمس الأربعاء، قائلا "كوتينيو بطل الريمونتادا انه سجل هدفين رائعين وقدم مباراة جيدة على مستوى الأداء الفردى والجماعى".

وعن إهداء ركلة الحذاء له قال ميسى "سألته وكانت لديه رغبة بالتسديد واتفقنا على ذلك، كوتينيو كان حريصا على تسديد الركلة ووافقت على ذلك مع هدفه بدأ كل شئ".

وعن الجمهور قال ميسى "الجمهور لبى النداء وجاؤوا للكامب نو وجعلوا المباراة كأنها اقصائية بالأبطال وهذا حفزنا جدا أتمنى منهم مواصلة مساندة الفريق فيما هو قادم".

واختتم لقائه بالحديث عن مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا حيث قال "فالنسيا خصم صعب يجب علينا العمل بجد لنأخذ الثلاث نقاط وننهى المباراة لصالحنا".