شكرا لقرائتكم أحمد ناجى : أهلا وسهلا بالحضري في المنتخب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب الوطنى إن عصام الحضرى لم يتواصل معه بعد قراره الأخير بالعدول عن الاعتزال الدولى مؤكدا أنه يتمنى له التوفيق مع فريقه النجوم خلال الفترة المقبلة.

أضاف ناجى خلال تصريحات لـ قناة أون سبورت مع الإعلامى سيف زاهر إن عصام الحضرى لديه رغبة باللعب وأهلا وسهلا به مشيرا إلى أن جميع الحراس المصريين تحت منظار المنتخب لاختيار أفضلهما.

وتحدث ناجى عن الانتقادات التى واجهها الحراس فى الفترة الأخيرة قائلا :" مركز حراسة المرمى بخير واطمنوا ولا ألتفت للسوشيال ميديا لأنها عالم افتراضى والأخطاء واردة وبتحصل مع كبار الحراس فى العالم".