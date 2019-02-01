شكرا لقرائتكم زوران.. ثامن مدرب يشرف على قطبي الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الكرواتي زوران ماميتش ثامن مدرب في تاريخ الهلال والنصر سبق له تدريب الغريمين سواء الانتقال بشكل مباشر للفريق الآخر أو بعد تدريب أندية أخرى.

وكان الهلال قد أعلن تعاقده مع الكرواتي زوران يوم الخميس، بعدما سبق أن أشرف على النصر لفترة 6 أشهر بين عامي 2016 و2017.

وبدأت رحلة المدربين بين الغريمين في منتصف الستينيات، حيث سبق للراحل حسن سلطان تدريب الهلال وتحقيق أول بطولة في تاريخه في كأس الملك عام 1961، وبعد عامين أقاله الهلاليون إثر خسارتهم بثلاثية نظيفة من الاتحاد في نهائي كأس الملك لموسم 1963، ليتجه لتدريب النصر.

وسبق للمدرب اليوغسلافي الراحل بروشتش تدريب النصر بين أعوام 1976 و1979 وقادهم للفوز بثلاث بطولات على مستوى كأس الملك وولي العهد وكأس الدوري، وينتقل بعدها لتدريب الهلال بين عامي 1983 و1985.

وأشرف البرازيلي ماريو زاغالو الملقب بالثعلب العجوز على الهلال وقاده لبطولة الدوري، ثم اتجه لتدريب النصر لفترة وانتقل بعدها لتدريب المنتخب السعودي الأول. كما درب مواطنه جويل سانتانا النصر في عام 1988 وقاد الفريق للفوز بالدوري بعد غياب، ليتعاقد معه الهلال في عام 1991 غير أنه لم يفز بأي لقب مع أزرق العاصمة.

وتولى الروماني الراحل إيلي بلاتشي التدريب في فترتين سابقتين مع النصر والهلال، حيث فاز مع الأول بالبطولة الخليجية في موسم 1997، لينتقل بعدها في الموسم الذي تلاه إلى الهلال، ويفوز معه بكأس الخليج والبطولة الآسيوية والدوري السعودي، قبل أن يعود إلى تدريب الهلال مرة أخرى في عام 2003. وسبق للبرتغالي آرثر جورج تدريب قطبي الرياض بين 1999 و2002 دون الفوز بأي لقب خلال فترته.

ويعد المدرب الكولمبي ماتورنا آخر من سبق وأشرف على النصر والهلال، بعدما سبق له العمل مع الأخير وحقق لقب الدوري في موسم 2001 - 2002، قبل أن يدرب النصر في موسم 2011 - 2012.