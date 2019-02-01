7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 31 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، لاعبو الزمالك يصلون مطار القاهرة استعداداً للسفر لكينيا

الأهلي يقيد رامي ربيعة ومحمود وحيد بالقائمة الأفريقية

سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، قال إن الجهاز الفني، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، اتم قيد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد، لاعبا الفريق في القائمة الأفريقية.

شاهد حضن مؤثر من لاسارتي لمحمد محمود بعد ظهوره فى التتش ظهر محمد محمود لاعب الأهلي، فى مقر النادى الأهلي بالجزيرة، عقب عودته من ألمانيا وخضوعه لجراحة الرباط الصليبى، وحرص اللاعب على متابعة مران فريقه المقام على ستاد مختار التتش بمقر النادس بالجزيرة استعدادا لمواجهة سيبما التنزانى.

وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى من أجل المغادرة لكينيا فى تمام الساعة العاشرة إلا ثلث من مساء اليوم الخميس، فى الطريق إلى نيروبى من أجل الاستعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى

شيكابالا يستكمل فترة الإعارة فى أبولون بعد تعثر انتقاله للمصرى

كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى عن قرار اللاعب بإستكمال تعاقده مع النادى اليونانى الذي يلعب له على سبيل الإعارة فى الموسم الحالي.

منتخب 2001 يفوز على حلوان 5 / 1 ودياً

حقق منتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين الفوز على فريق منشية حلوان بنتيجة 5 / 1 فى اللقاء الودي الذى جمعهما بملعب أحد فنادق مصر ظهر اليوم.