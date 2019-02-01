شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب ضم "حسام حسن" المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل النادي الاهلي في مفاوضات مكثفة مع نادي غزل المحلة من أجل ضم حسام حسن لاعب منتخب الشباب وناشئ غزل المحلة وذلك قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

وقام محمود صالح رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي بالاتصال هاتفيا بطه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة وذلك لمعرفة الشروط المالية لنادي غزل المحلة قبل إرسال العرض الرسمي من جانب ادارة النادي الأهلي ليطلب طه السيد من رئيس اللجنة الفنية للنادى الانتظار لحين عرض الامر علي مجلس ادارة غزل المحلة .

وعقد طه السيد المدير الرياضي لنادي غزل المحلة اجتماعا مع مجلس إدارة النادي بحضور المهندس حسام عزو المشرف العام علي الكرة وذلك لماقشة عرض الاهلي لضم حسام حسن ليقرر اعضاء المجلس رفض العرض الاهلاوي وتأجيل مفاوضات الاهلي لضم اللاعب في الوقت الحالي خاصة وان اللاعب من الركائز الاساسية التي يعتمد عليها الفريق في دوري القسم الثاني .

يذكر أن حسام حسن من قرية الفرعون المصري محمد صلاح ويلعب ضمن ناشئي غزل المحلة منذ ثماني سنوات قبل ان يقرر صابر عيد المدير الفني للمحلة تصعيده للفريق الأول مطلع الموسم الحالي ليبدأ اللاعب مسيرته مع فريق غزل المحلة الذي ينافس علي الصعود للدوري الممتاز هذا الموسم .