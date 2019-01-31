رسميًا.. محمد عودة مديرًا فنيًا لبتروجت

أعلن نادي بتروجيت، مساء اليوم، تعيينه محمد عودة مديرًا فنيًا لفريق الكرة الأول، خلفًا لمؤمن سليمان.
وكان مؤمن سليمان المدير الفني السابق لبتروجيت قدم استقالته عقب خسارة الفريقأمام المصري في الدوري، وتذيل الفريق لترتيب جول الدوري الممتاز حتى الآن.
واتفق مسئولو بتروجيت على تعيين محمد عودة لتولي
الجدير بالذكر أن بتروجت يتذيل ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 15 نقطة.
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