أحمد حاتم لاعب شباب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، عن إعارة أحمد حاتم، لاعب فريق الشباب مواليد 98، إلي نادي النجوم لمدة ٦ شهور . شهور . أضاف توفيق، أن قرار الموافقة علي إعارة اللاعب جاء في إطار سياسة النادي في منح الفرصة للاعبين الشباب لاكتساب خبرة اللعب، والمشاركة في المباريات. وأتم توفيق، أن اللاعب يعود إلي صفوف فريق الشباب بالأهلي مع نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء فترة الإعارة المحددة.

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن إعارة أحمد حاتم إلى نادي النجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.